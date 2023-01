Een op de vijf mensen heeft probleem bij poepen, deze arts helpt je: ‘Sommigen gaan de deur niet meer uit’

College wil ongeduldi­ge projectont­wik­ke­laar Spoorzone behouden: ‘Gaan weer in gesprek’

De breuk tussen drie cruciale grondeigenaren in de Spoorzone van Bilthoven en het college van De Bilt wordt waarschijnlijk toch gelijmd. ,,We willen allemaal bouwen. We gaan weer in gesprek”, zegt wethouder Anne Marie ’t Hart (GroenLinks). In de Spoorzone komen vijfhonderd tot duizend woningen.

27 januari