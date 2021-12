Een sigaret opsteken tijdens het wachten op de bus? Dat kan in 2022 niet meer in Utrecht en Nieuwegein

Niet alleen in, maar ook rondóm alle Utrechtse musea mag vanaf nu niet meer worden gerookt

In en rond alle Utrechtse musea mag niet meer gerookt worden. De musea gaan daarmee verder dan de wet, die sinds 1 juli stelt dat in openbare ruimtes, en dus ook in musea, niet meer gerookt mag worden. Ook op de terrassen en in buitenruimtes van musea is roken vanaf nu verboden.

21 september