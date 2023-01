Een sigaretje opsteken in speeltuinen in Stichtse Vecht is voortaan niet meer de bedoeling

COLUMN Jerry Goossens over mislukte aardwarmte­pro­jec­ten: ‘Ik zie een wildkatten­de wethouder’

Aan het einde van de 19de eeuw trokken knoestige types de Amerikaanse wildernis in om op zoek te gaan naar onbekende oliebronnen. We kennen allemaal de beelden van geslaagde boringen die resulteren in een fontein van olie, waaronder de kersverse eigenaar een vreugdedansje doet. Die bronnen werden wild cat wells genoemd en de vrijbuiters die er naar olie boorden wildcatters.

