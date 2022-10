Een tientje tegen de eenzaamheid, hij had het er voor over

Column Eén draai maar en het is warm... Lisanne voert een mentaal gevecht over de herfstkou

Nog nooit was mijn thermostaat zo nadrukkelijk aanwezig als afgelopen week. Sinds ik terug uit bloedheet Thailand ben, nu welgeteld vijf dagen, is het blijkbaar niet alleen meteorologisch gezien herfst in Nederland, maar ook gevoelsmatig en zit dat ding vanuit de muur, net boven de lampenknop, naar me te loeren.

7 oktober