Een trio of toch liever een kwartet? Speciale speeddate-avond in Utrecht

Een trio of toch liever een kwartet? Wie op zoek is naar een seksuele of emotionele relatie met meerdere personen kan binnenkort terecht op een speciale speeddate-avond in Utrecht. Gastheer Joost van Agtmaal - ook wel bekend als Joost de Host - zorgt dat de avond vlekkeloos verloopt.

Op donderdag 23 maart start de eerste editie van MultiLove in Teatro, een theatercafé aan de Oudegracht. Wat gaat er precies gebeuren?

,,Het werkt precies zoals een reguliere speeddate. Je krijgt een bepaald aantal minuten om met elkaar te praten. Als de ronde voorbij is ga je verder naar het volgende tafeltje. Het vernieuwende aan dit concept is dat we niet twee mensen aan elkaar koppelen, maar drie of vier. Vooraf geven de deelnemers aan wat hun voorkeur is. Sommigen zijn vrijgezel, anderen maken onderdeel uit van een koppel. We houden rekening met alle voorkeuren. Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt.”

Waarom wilden jullie dit evenement organiseren?

,,Er is heel veel aandacht voor de standaardnorm; de monogame relatie. Maar daarnaast zijn er nog zoveel andere mogelijkheden. Daarvoor is relatief weinig aandacht. Ik hoop dat we met deze avond het taboe doorbreken. Laten we nou eens het gesprek aangaan over dit onderwerp. In plaats van het weglachen of elkaar vreemd aankijken.”

Hoe groot is de belangstelling voor de MultiLove speeddate?

,,Het is de eerste keer dat we dit organiseren. In die zin is het voor ons ook een test. We moeten kijken hoe het bevalt. De kaartverkoop is kort geleden begonnen. We hebben ruimte voor vijftig deelnemers.”

Is deze speeddate gericht op het vinden van langdurige relaties of gaat het meer om snelle seksavontuurtjes?

,,Je hoeft écht niet direct met elkaar het bed in te duiken. Onze avond is vooral een safespace voor mensen die de behoefte hebben om hun grenzen te verleggen, maar die misschien niet weten hoe ze dat moeten aanpakken. Dit evenement is de plek om gelijkgestemden te ontmoeten.”

