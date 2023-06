Een zomer vol activiteiten! Deze evenementen zijn binnenkort in Utrecht

Politie zoekt brandstich­ters Máximapark: ‘Staan klaar voor goed gesprek voor kind met roetvegen’

De politie noemt ze ‘kwajongens’, maar het brandje dat ze zaterdag aan het begin van de avond stichtten, was ‘serieus fik’. Een deel van de berm langs het Lint in het Máximapark in Utrecht is daardoor afgebrand.