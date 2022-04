Eend Antonia is terug: voor de vijfde keer is de vierde etage van dit Utrechtse ziekenhuis haar broedplaats

Bovengemiddeld

Moeder eend broedde maar liefst twaalf jongen uit. ,,Dat is er eentje meer dan vorig jaar”, vertelt Laura Jansze van Dierenambulance Utrecht. Eenden krijgen gemiddeld zeven tot elf jongen. Daarmee scoort moedereend bovengemiddeld hoog. Of het aan haar bijzondere broedplek ligt? ,,Wellicht ja”, aldus Jansze. ,,De plek is beschut en veilig voor andere eenden.” Wel moet de dierenambulance de jongen ieder jaar bevrijden van de vierde etage en naar een veilige sloot brengen.

Eend Antonia lijkt volledig te vertrouwen op de hulp van Jansze en haar collega’s. ,,We vervoeren de eendjes in een mandje. Moedereend, en ook vadereend, volgen het geluid van hun jongen en vliegen zo met ons mee richting de sloot. Daar wachten ze hun jongen op in het water.”

Antonia

Op Facebook is ze al een grote hit. ,,In een reactie benoemde een omstander haar tot eend ‘Antonia’. Die naam hebben we maar aangehouden.” Het is de eerste keer voor Jansze dat ze Antonia mocht bevrijden. Vier jaar op rij was haar collega de gelukkige. Het was dan ook wachten tot de belletjes binnenkwamen. ,,Het ging bij ons rond: ‘Hoe lang zal het nog duren?’. Het is zo’n aandoenlijk verhaal. Dit is toch het mooiste wat er tijdens je werk kan gebeuren?”