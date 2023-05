Eerbetoon voor feministe Joke Smit niet op geboortehuis, omwonenden vrezen voor privacy

Met video Komt er eindelijk antwoord op die ene vraag: wie is het Heulmeisje? ‘Zo'n jong kind zonder naam, diep triest’

Haar vondst is ook bijna een halve eeuw later nog met raadsels omgeven: wie is het Heulmeisje? Met een nieuwe internationale campagne hoopt de politie eindelijk te kunnen achterhalen wie het bij Maarsbergen gevonden meisje was. ,,Laten we hopen op een oplossing.”