Eerder dit jaar stond dit Oekraïense kinderkoor nog op het podium met de Stones, nu treden ze op in Utrecht

Klassiek geschoolde koren

Het samengestelde kinderkoor bestaat uit jongenskoor Dzvinochok (‘Belletje’) en meisjeskoor Vognyk (‘Vuur’), beide afkomstig uit Kiev. Het zijn van origine klassiek geschoolde koren die al in 1967 werden opgericht. Jongenskoor Dzvinochok verzorgde al tientallen concerten in Nederland. Met The Rolling Stones zongen de koren in Wenen You can’t always get what you want tijdens de Sixty-tour van The Stones.