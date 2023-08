Eerst poging tot inbraak, daarna vuurwerkbom: bedrijfspand in Lage Weide twee keer beschadigd

Onhandig in heel veel opzichten, maar toch is Jorrit's 90-jarige fiets nu gestolen (en dat doet pijn)

Hij is zwaar, hoog, heeft een laag racestuur, past niet in een normaal fietsenrek en toch werd hij gestolen: de 90 jaar oude fiets waaraan Utrechter Jorrit Geertsma ondanks alle eigenaardigheden zo verknocht was. ,,Ik kreeg heel vaak te horen: ‘Wat is dat voor oud barrel?’”