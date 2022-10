Eerste verdachte staat voor de rechter: wat we tot nu toe weten over explosieve drugsruzie in regio Utrecht

Nieuwe arrestatie na golf van explosies en bedreigin­gen: Rotterdam­se (33) zit voorlopig vast

Een 33-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij explosies in Hoef en Haag en Tienhoven. Ook zou de vrouw betrokken zijn bij bedreigingen, die in en rond Utrecht zorgen voor gedwongen gesloten woningen.

9 september