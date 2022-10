Effect van werk aan Galecopperbrug op verkeer is nog gering, maar dat gaat veranderen

Advies aan weggebruikers is daarom om tijdens de ochtend- en de avondspits, mede vanwege verminderd daglicht, de route te mijden. Desondanks viel het aantal files de afgelopen zomermaanden volgens Rijkswaterstaat mee, sinds het begin van de werkzaamheden in juni.

Ongevallen op de brug

Zesduizend kilo tillen

Door toename van steeds zwaarder vrachtverkeer is de belasting van de brug fors toegenomen. Daarom is onderhoud nodig. Daarnaast hebben de stalen kabels die het brugdek dragen (tuien) last van roestvorming. Dit is vanwege de windrichting alleen richting Arnhem een probleem. Het ingrijpende werk duurt tot begin 2024. Aan de tuien en pylonen richting Den Haag volgt pas over jaren onderhoud. Deze tuien zijn bij de bouw in de jaren 70 anders verankerd en minder versleten.