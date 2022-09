Eigenaar krijgt ongelijk: Utrechtse woning waar wapens werden aangetroffen blijft dicht

Een bult op het hoofd en een blauwe knie, maar Nina (21) flikt het: ze is wereldkam­pi­oen kickboksen

Nina van Dalum uit Wijk bij Duurstede is wereldkampioen kickboksen in de gewichtsklasse tot 57 kilogram. In een keihard gevecht versloeg ze in Alkmaar de Belgische titelhouder Hélène Conard.

18 september