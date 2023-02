Eigenaren wellnesscentrum onthutst door beschieting: ‘Misschien een jaloerse concurrent, we hebben succes’

24/7 toeganke­lijk en véél efficiën­ter: een pakketje ophalen uit een kluis, is dat de toekomst?

Drukte in de stad, uitstoot en bovenal: een onophoudelijk stroom aan pakketjes. Utrecht is het beu en begon een proef met het bedrijf MyPup, waarbij inwoners zelf hun pakket uit een kluis komen halen. Wint de pakketkluis aan populariteit? Of blijft het ‘ouderwetse’ ophaalpunt bestaan? Vijf vragen en antwoorden.

9 februari