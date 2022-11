Eigenaren werfkelders vegen de vloer aan met subsidieregeling: ‘Gemeente wacht honderden rechtszaken’

Man steelt 1250 liter benzine en wordt aangehou­den na zoekactie met helikopter en politiehon­den

De politie heeft donderdagavond een man aangehouden die 1250 liter benzine had gestolen bij een tankstation in Breukelen. Na een lange politieachtervolging werd hij in een weiland in Hoogkarspel, zo’n tachtig kilometer verderop, opgepakt. Twee enorme vaten met benzine lagen doodleuk achterin zijn busje.

11 november