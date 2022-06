Einde aan verpaupering rijksmonument De Grote Bloemheuvel in Maarsbergen: dít gaat ermee gebeuren

Minimale zorgindicatie

Het huren van een woonzorgeenheid is uitsluitend mogelijk voor ouderen met een minimale zorgindicatie (en hun partner). In het nieuwbouwcomplex is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig.

Wethouder Rob Jorg is verheugd: ,,Na lange jaren van leegstand en verpaupering is het mooi om te zien dat het Rijksmonument hersteld wordt en er een woonzorgcomplex in komt. De locatie krijgt hierdoor een kwalitatieve impuls met behoud van groen. Het is belangrijk dat er kan worden voorzien in de grote behoefte aan wonen met zorg.”