Éindelijk koffie na de boswandeling: restaurant bij speelbos Houten wordt dit jaar gebouwd

Jarige milieu­groep krijgt hectare grond cadeau, heel Houten mag meedenken over de groene inrichting

De Milieu Werkgroep Houten viert zijn veertigste verjaardag en heeft van de gemeente als cadeau een hectare grond in bruikleen gekregen. ,,Wat we daarmee gaan doen, is een vraag die we gaan voorleggen aan alle Houtenaren’’, zegt voorzitter Henk Vernooij.

28 september