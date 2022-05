Eindelijk snel internet voor buitengebied rond Lopik

Het Nederlandse telecombedrijf, eigendom van een Zweeds investeringsbedrijf, maakt snel internet via glasvezel beschikbaar voor steeds meer adressen in Nederland. Het richt zich daarbij in het bijzonder op huishoudens in randstedelijke en buitengebieden, waar snel internet nog niet vanzelfsprekend is. Vorig jaar augustus meldde het bedrijf een record financiering van 2 miljard euro te hebben binnengehaald voor verdere uitrol van de nieuwste generatie glasvezel. Tot voor kort vielen vooral onrendabele landelijke gebieden buiten de boot.