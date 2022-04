Eindelijk weer een Vrijmarkt: dit zijn de beste en slechtste kopen die Jerry deed de afgelopen 25 jaar

Jij denkt dat je goed kunt puzzelen? Deze fanatieke­lin­gen leggen duizend stukjes in 54 minuten

Duizend stukjes: voor de meeste mensen is dat goed voor urenlang legpuzzelplezier. Maar niet voor Rik, Anne, Bas en Merle uit Utrecht. Die legden al die stukjes zaterdag in welgeteld 54 minuten en 14 seconden op de juiste plek. Wat is het geheim van hun vingervlugge legpuzzel-talent?

25 april