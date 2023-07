Elfstedentocht in ‘63, maanlanding in ‘69, het EK in ‘88: ouderen herbeleven iconische momenten in 3D

Veel geïnteres­seer­den voor zelfgebouw­de Dom van Chris (88): ‘Stond hier meteen iemand op de stoep’

In het Utrechtse Maximapark, bij de Nijverheid of misschien ‘gewoon’ in iemands achtertuin? Nadat Chris van der Sman (88) vertelde dat hij een nieuwe locatie zoekt voor zijn zelfgebouwde, meer dan 5 meter hoge Domtoren, dienen de geïnteresseerden zich aan. ,,Zelfs iemand die zei: waarom zetten we jouw Dom niet in de échte Dom?’’