Eline kreeg een herseninfarct, maar werd daarna gelukkiger dan ooit: ‘Ik leef langzamer, maar intenser’

Het geheugen van Eline van den Heuvel werkt weer goed, hoewel een deel van haar hersenen is afgestorven. ,,In het ziekenhuis was dat toen wel anders. Ik herkende Fincent, mijn man, niet meer”, vertelt zij terugkijkend op een donkere bladzijde in haar leven. Het was een dag voor sinterklaas en tien dagen na de geboorte van de jongste dochter. Ze werd wakker door haar oudste dochter, toen twintig maanden oud, en wilde uit bed.