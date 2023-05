Elisa en Adinde bedachten de oplossing voor veel stekjes in huis. 'Wat bij ons begon met vier, eindigde met tweehonderd plantjes'

fotocolumn Vlak voor het 40-jarige huwelijk, overleed de vrouw van Henk: ‘Praten heeft me erdoorheen geholpen’

Henk Parmentier (78) is geboren in Ondiep. Hij werkte bij de Demka en is nooit de wijk uit geweest. ,,Toen heette dit de Hooipoort, de mensen daar stonden onder toezicht. Ik heb me er nooit voor geschaamd. Als je een meisje had en ze kwamen erachter, moest ze het uitmaken. Dat is drie keer gebeurd. Ik trok me er niks van aan, er komt wel een keer een ware, dacht ik. En dat was ook zo.’’