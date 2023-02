Ellen komt metéén in actie als gevaarlijke stoffen vrijkomen: ‘Pieper gaat altijd op verkeerde moment’

Utrecht in 1946 Ook in 1946 was er een probleem met het afval in Utrecht, toen waren 40.000 vuilnisem­mers dé oplossing

Het was afgelopen week niet om aan te zien, de (kapotgetrokken) vuilniszakken in de binnenstad. Utrechters lieten zich van hun slechtste kan zien door hun troep schaamteloos op straat te gooien, terwijl de vuilnisophalers staakten voor een betere CAO. Hadden we nog maar de emmers, die Utrecht in 1946 introduceerde. Dan was het niet zo’n zooitje…