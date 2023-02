Elnaz begon op vmbo-kader, nu is ze arts: ‘Ik dacht: wacht maar, ik bewijs jullie het tegendeel’

de kwestie Dit vindt onze lezer van stakende vuilnisman­nen en buschauf­feurs: ‘Ga maar eens een dag in hun schoenen staan’

Stakende vuilnismannen en dan ook nog eens buschauffeurs die het werk neerleggen. In Utrecht merken ze al een aantal dagen de gevolgen van de acties. Zoals bergen vuil naast de ondergrondse containers. Ook het bus- en tramverkeer zal volgende week ontregeld zijn. We vroegen onze lezers naar hun mening over de acties: ‘Voor ons is het niet leuk, maar ze hebben groot gelijk.’

14:30