Emanuel was één van de eerste fotografen van Utrecht (en hij maakte deze bijzondere foto)

Utrecht in.. Het ruige begin van de Utrechtse kermis: ‘Walgelijk de jongens en meiden, dronken, schor schreeu­wend’

Maliebaanfestival, zo heet de kermis die van 1 tot 6 juli in Utrecht wordt gehouden. Utrecht geldt als de bakermat van kermis in de Noordelijke Nederlanden: in de 11de eeuw werd hier al ‘kerkemis’ gevierd. Daar ging het soms te ruig aan toe, aldus een journalist van het UN tijdens een bezoek aan de Biltse Kermis in 1900.

12 juni