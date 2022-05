Emma (30) is ‘abortusbuddy’ en begeleidt vrouwen naar de kliniek: ‘Stuk voor stuk pittige verhalen’

Nog maar twee weken geleden startte de stichting Samen bij de Kliniek met de werving van buddy's voor het Utrechtse Vrelinghuis. En nu al stroomt de mailbox vol. Emma Bakels, bestuurslid en buddy, is maar wat trots. ,,Het is altijd spannend in een nieuwe stad zonder netwerk, maar we hebben hartstikke veel aanmeldingen gehad. We hebben maar twee handen nodig, maar hebben ruim twintig keer zoveel mails gehad. Blijkbaar willen Utrechters heel graag iets betekenen.”