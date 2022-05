Emotioneel moment: bewoners explosieflat Bilthoven gaan voor het eerst hun woning in

Bewoners van de deels verwoeste flat aan de Weegschaal in Bilthoven, mogen dinsdag voor het eerst sinds de zware gasexplosie op 21 april hun woning in om wat dierbare spullen op te halen. Het wordt een minutieus voorbereide operatie, die naar verwachting veel emoties zal oproepen bij de bewoners.

Het gaat om de bewoners van achttien woningen in de flat, die morgen maximaal een uur met één doos per persoon onder begeleiding hun woning in mogen. Het betreft de buitenste, niet totaal verwoeste woningen van het flatgebouw. De tien overige appartementen in het gebouw zijn te zwaar beschadigd om daar nu veilig spullen uit te halen.

Ingrijpend

Woonstichting SSW, eigenaar en verhuurder van de flat, heeft de operatie de afgelopen weken met meerdere partijen voorbereid. ,,Het is een zeer gecompliceerd proces”, zegt SSW-directeur Danny Visser. ,,Behalve de veiligheid speelt ook het emotionele aspect een grote rol. Je kunt je voorstellen dat het bewoners emotioneel raakt om voor het eerst sinds die ingrijpende gebeurtenis weer in hun woning te zijn.”

Omdat de woningen al bijna een maand onbewoond zijn, en er kans is op overlast van stank en ongedierte, gaan eerst medewerkers van de SSW naar binnen om poolshoogte nemen, voordat de bewoners daarmee worden geconfronteerd. Is de situatie te ernstig, dan worden eerst de woningen gereinigd.

Volledig scherm De explosie verwoestte een deel van de flat volledig. © ANP

Medewerkers van Slachtofferhulp zijn aanwezig om de bewoners bij te staan met geestelijke hulp indien dat nodig is. De bewoners mogen in een doos wat essentiële spullen meenemen, zoals verzekeringspapieren of dierbare herinneringen zoals foto’s. SSW heeft daar twee dagen voor uitgetrokken. Vanwege de veiligheid komen de bewoners in tijdsloten bij de flat.

Huisraad

Later in de week gaat een speciaal geselecteerd verhuisbedrijf de huisraad uit de achttien woningen halen. Bij de gezinnen die inmiddels een permanente of tijdelijke, vervangende woning hebben, wordt de huisraad bezorgd. Als gezinnen nog in hotels of bij familie zitten, wordt de huisraad opgeslagen.

