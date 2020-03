Emotionele vader vermoorde Roos (19) opgelucht over levenslange celstraf voor tramschutter Tanis

Emotioneel, maar ook enorm opgelucht. René Verschuur, de vader van de vermoorde Roos (19) is blij dat tramschutter Gökmen Tanis tot levenslang is veroordeeld .

Omdat Tanis zelf niet aanwezig was, wilde Verschuur vanmiddag zelf ook niet bij de uitspraak van de rechtbank in Utrecht zijn. Ook wilde hij als longpatiënt geen onnodig risico op besmetting met het coronavirus lopen. Via zijn advocaat Sébas Diekstra laat hij weten ‘emotioneel, maar opgelucht’ te zijn. ,,Opgelucht omdat hij eindelijk heeft wat hij wilde: een levenslange gevangenisstraf waarbij de kans is dat de veroordeelde ooit nog op straat komt, eigenlijk verwaarloosbaar is.”

Hoewel Tanis heeft aangegeven de rechtbank niet te erkennen, bestaat er altijd een kans dat hij tóch in hoger beroep gaat. Volgens Diekstra zit René Verschuur daar niet op te wachten. ,,Dan begint de hele achtbaan weer opnieuw. De hoop is dan ook dat over twee weken het vonnis onherroepelijk wordt en het hoofdstuk definitief afgesloten kan worden.”

Rene Verschuur, vader van de 19-jarige Roos die werd doodgeschoten tijdens de aanslag in de tram in Utrecht.

Hoger beroep kansloos

Diekstra denkt bovendien dat een hoger beroep ‘kansloos’ is. ,,Levenslang is de enige juiste, passende straf. Ik kan me niet voorstellen dat bij een eventueel hoger beroep een gerechtshof een andere straf gaat opleggen, zeker niet bij zo’n daad als deze en met een verdachte als deze. Dus hoger beroep lijkt me vrij zinloos.”

Terugkijkend op de afgelopen weken, spreekt Diekstra over ‘een bizar proces'. ,,Elke dag was er een nieuwe wending. Er gebeurden de meest wrede dingen, niet alleen tegen de nabestaanden en slachtoffers, maar ook tegen de rechtbank. Het is maar goed dat de zaak eindelijk klaar is.”

Hoe ziet de toekomst van de vader van Roos er uit? ,,Dit is een weg die hij eerst heeft moeten uitwandelen,” zegt Diekstra. ,,De vraag is nu of hij nog verder wordt getergd met een hoger beroep. Als dat zo is dan moeten we dat ondergaan. Mijn cliënt heeft al gezegd dat hij daar weer aan meewerkt. ‘Alles voor mijn lieve Roos’.”