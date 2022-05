En wéér vat politie winkeldief in de kraag: man staat kledinglabels te verwijderen onder het Bollendak

De politie heeft op maandagavond een kledingdief in de kraag gevat die, onder het Bollendak naast Utrecht Centraal, alarmlabels van gloednieuwe kleding stond te verwijderen. Wéér was het raak, want ondernemers in de binnenstad worden de laatste tijd geteisterd door winkeldieven.