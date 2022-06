Engelien woont 100 jaar in Utrecht: ‘Stiekemerds hebbie overal, een Utrechter zegt waar het op staat’

Engelien Berkhof-Tas is 102 jaar oud. ,,Stiekemerds hebbie overal. Maar een echte Utrechter zegt waar het op staat. Wat ik zie als ik in de spiegel kijk, vraag je? Nou, niets, want dat doe ik niet zo vaak. Ik fatsoeneer misschien even mijn haar, maar dat is het. Ik ben dat niet gewend, daar hadden we vroeger geen tijd voor. Ik kom uit een groot gezin van veertien kinderen en ben de oudste. Thuis was ik een tweede moeder.’’