Engelsman (29) mepte in hartje Utrecht vijf jonge vrouwen van hun fiets, want dat ‘luchtte hem op’

Onopletten­de autokraker pint met gejatte bankpas, politie verricht twee aanhoudin­gen

1 augustus Het is een onoplettende autokraker in Utrecht niet gelukt om uit handen te blijven van de politie. Bij een auto-inbraak aan de Keulsekade in Utrecht zijn op zondagochtend meerdere bankpassen ontvreemd. Met één van die passen werd niet veel later betaald in een winkel op station Utrecht Centraal, merkte de aangever.