Enorme drukte bij huisartsenposten, zelfs artsen springen bij aan de telefoon

Dat laat Priscilla de Roo, directeur van de huisartsenposten in Zeist en Nieuwegein weten. Bij de post kunnen mensen ’s avonds en in het weekend terecht voor spoedzorg als de eigen huisartsenpraktijk gesloten is. Waar de twee posten in een weekend normaal gesproken zo’n 800 tot 900 telefoontjes in een weekend binnen krijgen, ligt dat aantal nu zo rond de 1200. En daarmee lopen ook de wachttijden enorm op. ,,Op piekmomenten staan mensen soms een half uur of drie kwartier in de wacht. Dat hebben we nog nooit meegemaakt.’’