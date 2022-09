Enorme kettingbotsing op A27 bij Nieuwegein, weg inmiddels weer vrij

Stroom winkeldief­stal­len Utrecht blijft maar aanhouden: ‘Dagelijks bezig met werven personeel’

De stroom winkeldiefstallen in Utrecht houdt maar niet op. Ondanks maatregelen was het de afgelopen periode weer ruim 150 keer per maand raak. Winkeliers kunnen de negatieve trend zelf doorbreken volgens betrokkenen. ,,Kijk kritisch.”

7:00