Enter heeft meer nodig dan een verfbeurt, het moet dé plek voor jongeren worden in Houten

Na grote brand opent Oproer Biercafé eindelijk weer de deuren: ‘Eindelijk een leuke plek erbij in Overvecht’

Herrezen uit de as. Dat geldt letterlijk voor Oproer Biercafé. Na de brand in het CAB-gebouw was het even helemaal over, nu opent de brouwerij in Overvecht-Zuid een grote, nieuwe zaak. ,,Een gelikte zaak in het centrum, dat is niks voor ons.’’

28 maart