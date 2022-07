Er komt in Utrecht géén vuurwerkverbod, want: ‘Geen garantie voor een rustige, feestelijke jaarwisseling’

‘Aanslag’ met explosief heeft buurt in z'n greep: burgemees­ter vindt actie ‘bizar’

Een met opzet veroorzaakte ontploffing bij een woning in Hoef en Haag is voer voor volop speculatie in de buurt. Politie en burgemeester spreken van een gerichte actie tegen een gezin aan de 2de Poortstraat. Om veiligheidsredenen blijft hun woning zeker 10 dagen op slot.

2 juli