Er schuilt wel degelijk een politiek spel achter het besluit de plannen voor verbreding A27 door te zetten

Bewoners schrikken zich rot: auto rijdt met hoge snelheid achtertuin in Maarssen binnen

Bewoners van de Reigerskamp in Maarssen zijn vrijdagavond geschrokken van een enorme klap, toen een automobilist de achtertuin van hun woning binnenreed. Volgens de politie was er vermoedelijk alcohol in het spel. De bestuurder is aangehouden.

2 april