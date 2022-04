Erespeld voor Cabauwers bij opening nieuw wandelpad

Het decor was de opening van een nieuw wandelpad met brug tussen Cabauw en de Lek, het laatste kunstje van de twee voor Cabauw Samen Sterk. In dit bewonersnetwerk, dat ze negen jaar geleden mede oprichtten, nemen nieuwe vrijwilligers hun plaats in. Nederend en Van Kats blijven nog wel betrokken bij het opstarten van een nieuwe woonwijk van vijftig huizen.

Wandelroute

Ze hielpen de nieuwe wandelroute door de polder realiseren met hulp van vrijwilligers, fondsen, particuliere sponsors en bedrijven. Het pad begint 900 meter ten westen van de Nicolaas van Catsweg aan de parallelweg van de N210 richting Schoonhoven. Daar is een brug over het water de Nieuwe Broeik gelegd. De route gaat over weiland van Staatsbosbeheer en komt uit op de Tiendweg. Daar sluit het aan op een bestaand wandelpad bij Willige Langerak naar de Lekdijk. Het is mogelijk om rondes van 5, 8 of 10 kilometer te lopen.