Ergernis over ‘populistische twitterwethouders’ van De Bilt: ‘Ze bedrijven partijpolitiek, dat is niet netjes’

De pijn bij het CDA en de VVD zit m nu met name in tweets van Hagedoorn en ’t Hart. Daarin slaan zij alarm over de toenemende armoede in ons land en in De Bilt. In het rijkste dorp van de provincie Utrecht doen steeds meer mensen een beroep op de noodloketten van de gemeente en de voedselbank. ,,Waarom moet de raad dit uit de pers en sociale media vernemen?”