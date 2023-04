Ernstig ongeluk in Overvecht: voetganger in kritieke toestand na aanrijding door auto

Kraamverko­pers blijven welkom op Oudegracht in Utrechtse binnenstad; hoop voor ijskiosk Venezia

Kraamverkopers blijven welkom op de Jansbrug en de Bakkerbrug in de binnenstad van Utrecht. Maar of ijszaak Venezia en Broodje Ben hun standplaatsen bij de bruggen over de Oudegracht behouden, is nog niet zeker.