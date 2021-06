Ernstig ongeval: bestuurder (56) van veegwagen overlijdt na aanrijding met bestelbusje in Amersfoort

Politie Oostenrijk doet oproep: wie is Nederlan­der die in koffiebar met vermiste Rida (19) uit Zeist sprak?

13 juni De Oostenrijkse politie is op zoek naar de Nederlander die in een koffiebar met de vermiste Rida Zoundri (19) uit Zeist gesproken heeft, enkele uren voor zijn vermissing in de bergen bij Innsbruck. Zijn familie maakt zich grote zorgen. Om het lot van Rida, maar er is ook angst dat vrienden die ter plekke zoeken van een steil bergpad glijden. ,,Dit is werk voor professionals, maar die doen niks.’’