Ernstig ongeval tussen Zeist en Bunnik, brandweer haalt gewonde uit auto

Twaalf mensen kregen een plekje in deze flat, omdat ze beloofden dat ze een goede buur zouden zijn

Twaalf mensen hebben in het afgelopen jaar een woning in de Zeister L-flat gekregen op basis van hun motivatie. En dat was precies de bedoeling: wie in de grootste flat van Nederland wil wonen, moet meer meebrengen dan huurgeld.

13 september