Erwin praatte met Srebrenica-gangers over trauma’s: ‘Hij kreeg beeld van bebloede handen niet uit zijn hoofd’

Man vlucht op opoefiets na overval op tabakszaak in winkelcen­trum Overvecht

16:40 Bij een winkel in Shoppingcenter Overvecht in Utrecht is even na 15.00 uur vanmiddag een overval gepleegd op de winkel Tabac & Gifts. De verdachte, die wegvluchtte op een rammelende opoefiets met blauwe voorband, is aangehouden.