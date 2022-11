Even gaat het dak eraf in de Jaarbeurs als Oranje scoort, maar heel druk is het niet

Minder last van onderhoud aan water in Nieuwegein door samenwer­king met Hoogheem­raad­schap

Voortaan zullen inwoners van Nieuwegein niet meer twee maar nog maar een keer per jaar last hebben van het onderhoud aan de wateren in de gemeente. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Nieuwegein hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend met plannen om de schoonmaakbeurten samen te voegen en de waterkwaliteit te verbeteren.

24 november