Evert is 64 jaar en wil nu alsnog leren lezen en schrijven: ‘Mijn vrouw hielp me altijd, maar ze is nu overleden’

De kleine Evert leidde zestig jaar geleden als schipperskind een zwervend schoolbestaan. ,,De eerste jaren ga je naar een klasje zoals ook kermisklanten dat doen. Telkens een paar dagen hier, dan weer daar. Je was steeds een vreemde in de klas. Als je niet mee kon komen, belandde je achteraan, want je was een dag later toch weer weg. Zo heb je al snel een achterstand.

Schippersinternaat

Toen ik een jaar of negen was, ging ik naar het schippersinternaat, maar daar gebeurde eigenlijk hetzelfde”, vertelt Molegraaf.



,,Terugkijkend denk ik dat de klassen te groot waren en dat er op mijn behoefte niet ingespeeld werd. Nu hoor je over extra lessen voor kinderen die niet mee kunnen komen, bijvoorbeeld in de herfstvakantie. Dat was er toen helemaal niet.’’



,,Toen ik een paar keer niet over ging werd ik te oud en zeiden ze dat er in Rotterdam een individuele technische school was. Daar leerde je een klein beetje Nederlands, maar geen wiskunde en andere talen.



Zelf had ik mijn taalachterstand eerst niet eens zo in de gaten. Ik besefte het pas toen ik getrouwd was. Mijn vrouw pushte me wel om door te leren, maar telkens vond ik andere dingen weer belangrijker. Zo wilde ik bijvoorbeeld ons eigen huis bouwen.”