Ewald vangt bot bij hoogste rechter en zal de precieze doodsoorzaak van poes Jouf nooit weten

Bewoners van luxe appartemen­ten worden gek van verkeer: ‘Journaal kijken met deur open gaat niet’

20 april De maximumsnelheid op de Plettenburgerbaan in Nieuwegein moet 50 in plaats van 70 kilometer per uur worden, vinden de bewoners van appartementencomplex Converso. In hun appartementen op 20 meter van de weg ervaren ze overlast. ,,Als je binnen het Journaal wilt luisteren, moet de deur dicht.”