Ex-gevangene Carola maakt schoon voor FC Utrecht: ‘Spelers vragen me hun huis te komen schoonmaken‘’

Ze maakt skyboxen schoon, houdt de kantoren in stadion Galgenwaard blinkend. Eigenlijk komt ‘Carola’ – een gefingeerde naam- in alle spelonken van het stadion. Eind mei zit haar detentie er definitief op, de datum staat rood omcirkeld op de kalender. Het laatste deel staat ze onder elektronisch toezicht. Werkt ze vier dagen per week in stadion Galgenwaard. Ze heeft diploma’s gehaald. Is klaar om weer mee te tellen in de maatschappij, zegt ze. ,,Dankzij dit schoonmaakwerk heb ik hoop op een betere toekomst. Ik heb het zo vaak gezien dat medegevangenen die de vrouwengevangenis in PI Nieuwersluis verlieten niet wisten waar ze terecht konden als ze eenmaal op vrije voet waren. Vaak genoeg waren ze zo weer terug, omdat de criminaliteit de enige uitweg was. Ik vind dat verschrikkelijk om te zien. Voor mij gaat dat anders zijn.’’