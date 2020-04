Expert over schokkende mishandeling eendjes: ‘Er is absoluut een relatie met de coronacrisis’

Door de coronacrisis is niet alleen het aantal meldingen van huiselijke geweld fors toegenomen, ook het aantal dieren dat is mishandeld.



Let op: hieronder volgt een foto die als schokkend ervaren kan worden.



Dat zegt Nienke Endenburg, coördinator van het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED) in Utrecht. ,,Er is absoluut een relatie tussen dierenmishandeling en de coronacrisis’’, zegt Nienke Endenburg.



,,In de huidige crisis hebben we steeds meer te maken met huiselijk geweld, omdat mensen dicht op elkaar leven. Daar zijn zorgen over bij onder meer Veilig Thuis. Je kunt er vergif op innemen dat wanneer huiselijk geweld toeneemt, ook dierenmishandeling toeneemt.’’