Explosie die plaatsvond bij boer Henk, waarbij koeien door de lucht vlogen, was niet de eerste in zijn soort

VVD stelt Kamervra­gen na mestexplo­sie Maarsber­gen: hoe veilig zijn die emissiear­me stalvloe­ren?

Tweede Kamerlid Thom van Campen (VVD) heeft schriftelijke vragen ingediend over de grote mestexplosie die twee weken terug plaatsvond in een stal in Maarsbergen. Van Campen wil weten hoeveel stalexplosies zich in de afgelopen tien jaar hebben voorgedaan door emissiearme stalvloeren en of stallen veiliger gemaakt kunnen worden.

20 januari