Explosie in De Meern: man raakt gewond tijdens opruimen van kelder

update ‘Ik hoorde geschreeuw’, en daarna werd er geschoten bij Juliana­park: gewonde naar ziekenhuis

In de buurt van het Julianapark in Utrecht is vanavond een gewonde gevallen bij een schietincident. Een traumahelikopter is in het park geland en een politiehelikopter vliegt boven de stad. Er is ook mogelijk een verdachte aangehouden.

16 augustus