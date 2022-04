Explosie in flat Bilthoven na gaslek, bewoners opgevangen

De brandweer, die even voor tienen werd ingeseind, heeft het blok waar het incident plaatsvond direct ontruimd. Vervolgens is ook nog een extra blok ontruimd in verband met verdere verspreiding van gas. De bewoners werden opgevangen door de gemeente, en Stedin kwam ter plaatse om de toevoer van de gasleiding af te sluiten. Toen vond ook de explosie plaats.

Kleine brand

Jelle Mulder, woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht, meldt dat er geen gewonden zijn gevallen. ,,Er is een kleine explosie geweest in een woning, maar die was al eerder ontruimd. Ook niemand van Stedin is gewond geraakt. Die is buiten nog druk bezig om het gaslek te dichten.” Zodra dat gebeurd is, kan de brandweer verder om te kijken wat de schade van de explosie is.